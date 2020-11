«On reporte le problème chez nos voisins»

Le Conseil d’État «prend acte de ce refus net. Il donne trois ans à l’entreprise pour fermer et remettre les lieux en état», a indiqué le magistrat Antonio Hodgers, qui relève que les camps étaient «extrêmement fragmentés, chacun appelant à voter au nom de l’environnement». Le WWF et Pro Natura défendaient d’ailleurs deux positions opposées. Le Vert a toutefois souligné «qu’on ne règle pas le problème, on le reporte chez nos voisins», comme avec les mâchefers envoyés sur Vaud faute de solution genevoise. La Sablière traitait 150’000 tonnes de gravats par an, 25% de la production du bout du lac. «Il ne faut pas se bercer d’il­lusions, on ne trouvera pas 2,5 hectares comme ça», a averti l’élu. Il a néanmoins qualifié de «sain» l’attachement des Genevois à la zone agricole, lui-même disant «partager l’idée de la sanctuariser si possible». Mais il s’est en revanche déclaré «inquiet du manque de vision globale. Pour le recyclage, les logements, les écoles, à chaque fois on dit oui, mais pas comme ça et pas ici.»