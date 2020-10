Genève tourisme«Quand on n’a plus d’argent, on n’a plus d’argent»

Réserves entamées

«Quand on n’a plus d’argent, on n’a plus d’argent», a résumé la dirigeante. Genève Tourisme est presque intégralement financée par la taxe de séjour (payée par les touristes) et par la taxe de promotion du tourisme (payée par les professionnels de la branche). Or, celles-ci ont déjà respectivement fondu du deux tiers et de moitié cette année, «malgré d’excellents mois de janvier et février, et des mois de juillet et août durant lesquels on ne s’en est pas trop mal sortis». Anticipant une année 2021 similaire à 2020, la direction n’avait donc pas d’autre choix que de réduire la voilure, d’autant plus que la fondation avait déjà mangé ses réserves pour survivre à l’année en cours.