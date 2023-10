Trois crèches privées genevoises menacées de fermeture

L’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt) a récemment épinglé trois crèches privées, pour des infractions aux conditions de travail du personnel. Deux appartiennent au groupe TotUp, à Lancy et à Thônex; la dernière, à Chêne-Bougeries, est gérée par l’association Hai Center. L’Etat leur reproche de ne pas respecter les conditions cadres de la profession (salaires et vacances notamment), révèle «Le Courrier». Les infractions relevées pourraient conduire à la fermeture de ces structures d’accueil de la petite enfance. Le Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour n’a pas souhaité commenter une affaire en cours.