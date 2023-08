Genève: Trois énormes excès de vitesse au quai de Cologny

Un radar mobile mis en place par la police au quai de Cologny a flashé trois chauffards les 5, 6 et 7 août: le premier roulait à 132 km/h, le deuxième à 113 km/h et le dernier à 143 km/h. La vitesse est pourtant limitée à 60 km/h à cet endroit. La police genevoise qui a communiqué ce mardi ce «tableau de chasse» explique avoir installé un radar mobile et un radar semi-stationnaire, au bord du lac, suite à diverses plaintes des habitants. Ils se plaignaient du bruit et des excès de vitesse, précisément à la hauteur du pavillon de Ruth. Les conducteurs fautifs seront entendus par les forces de l’ordre puis remis au Ministère public. «Au vu de la gravité des excès», la police informe que des contrôles réguliers continueront d’être effectuées.