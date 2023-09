Genève: De rares vestiges d'anciens remparts ont été découverts.

Sous l’actuelle promenade du Pin, à la lisière de la Vieille-Ville, des caves condamnées ont réservé une surprise de taille aux spécialistes qui les ont récemment explorées. L’Office du patrimoine et des sites y a en effet trouvé un rare vestige des gigantesques fortifications qui défendaient Genève au XVIIIe siècle (cf. diaporama ci-dessus). Il s’agit d’une muraille longue de 19,30 m, haute de 4,90 m et épaisse de 2,9 m. «Cette découverte est tout à fait exceptionnelle, tant du point de vue de son ampleur que de la qualité de sa conservation», s’est enthousiasmé l’Office, dans un communiqué publié jeudi.

Le rempart mis au jour était l’un des éléments du bastion dit du Pin, une plateforme de défense de plus de 100 mètres de largeur, construite entre 1720 et 1722. Elle protégeait l’angle sud-est de la Cité de Calvin. L’ouvrage a été détruit en 1861 et transformé en jardin public: l’actuelle promenade du Pin.