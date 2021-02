Secteur tertiaire hypertrophié

Pour Aldo Brina, chargé d’information sur l’asile au Centre social protestant Genève, et Dominique Froidevaux, directeur de Caritas Genève, la première raison de ces mauvais résultats tient à la structure du marché de l’emploi local. «Il y a peu d’agriculture et d’industrie, contre un secteur tertiaire beaucoup plus développé. Ainsi, les entreprises recherchent plutôt du personnel très qualifié et spécialisé.» Et c’est là que le bât blesse. Soit les migrants sont peu formés et ne correspondent pas à la demande, soit ils l’ont été dans leur pays d’origine, mais leurs diplômes ne sont pas reconnus dans l’immédiat. «Lever les obstacles administratifs est une nécessité absolue, insiste Dominique Froidevaux. Il est également important que les jeunes réussissent des formations qualifiantes. Pour les personnes plus âgées, il faut privilégier le parcours expérientiel.» Par ailleurs, ajoute Aldo Brina, «le taux de chômage élevé semble être la première caractéristique notoire du marché de l’emploi genevois. Il ne s’agit donc pas uniquement d’une question de tertiarisation».