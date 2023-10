Genève: Trop vieille, l’app des TPG tourmente les usagers

Depuis plusieurs mois, les utilisateurs de l’application des TPG sur iPhone se plaignent de bugs. Le transporteur a expliqué à la «Tribune de Genève» que ces soucis étaient dus à l’âge de l’app, qui a plus de douze ans, rendant sa maintenance difficile. Une nouvelle version sera disponible d’ici la fin de l’année. Les usagers d’Android rencontrent aussi des difficultés, mais leur cause est différente. Le 3 août, une version en cours de développement a été mise en ligne par erreur sur Google Play. Les TPG ont corrigé la chose le 7 août. Ils recommandent à leurs clients de désinstaller la version présente et télécharger à nouveau celle disponible.