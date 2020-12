Le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia, chargé du Département genevois de l'emploi et de la santé. KEYSTONE/Martial Trezzini

Mine défaite, regard noir: le conseiller d’Etat genevois chargé de l’emploi et de la santé, Mauro Poggia se dit «très fâché» de l’annonce du Conseil Fédéral, ce mardi soir. Ce dernier prévoit en effet de reprendre la main sur les cantons en matière de restrictions liées à la deuxième vague du Covid. Il met en consultation diverses mesures, dont une fermeture des restaurants et magasins à 19h, dès samedi prochain et jusqu’au 20 janvier. Et ce, alors que le gouvernement genevois annonçait hier (ndlr: lundi 7 décembre) que les établissements pourraient rouvrir jusqu’à 23h, jeudi. En clair, le service du soir sera condamné dans les restaurants si le Conseil fédéral confirme sa position vendredi, au terme de sa consultation auprès des cantons.

Suisse alémanique étrillée

Pour Mauro Poggia, interrogé sur le plateau du 19h30 de la RTS, le projet fédéral est «irrespectueux pour les cantons romands qui ont assumé leurs responsabilités sanitaires tout en s’engageant auprès des milieux économiques. Cela fait pourtant des semaines que lorsque nous le consultions, le Conseil fédéral nous répétait que c’était aux cantons d’agir».

Interrogé par «20 Minutes», le magistrat enfonce le clou. «Nous nous sommes pris des claques depuis un mois et demi, nous avons été attaqués pour les mesures sanitaires que nous avons prises, les commerçants et les restaurateurs ont fait des sacrifices, et là, la Confédération reprend la main parce que les cantons suisses allemands n'ont, eux, pas été capables de prendre des mesures. On a toujours su que les considérations économiques prenaient le pas sur le sanitaire en Suisse alémanique. Les cantons alémaniques ne prennent pas facilement des mesures sanitaires. On a l'impression de payer pour les autres.»

Une consultation pour rien?

Selon Mauro Pioggia, «d'expérience, les décisions finales ne s'éloignent pas des propositions annoncées. Les consultations, c'est pour se donner bonne conscience. C'est une immense hypocrisie!» Le conseiller d’Etat admet que les hospitalisations ne baissent plus autant qu'avant, mais estime que rouvrir était un arbitrage proportionné entre impératifs sanitaires, économiques et sociaux. «Là, on nous dit: votre appréciation n'est pas la bonne. C'est un camouflet institutionnel que l'on ne va pas oublier de sitôt. On a souffert avant pour pouvoir respirer, et maintenant qu'on respire, on nous met un chiffon dans la bouche.»

«Autant nous abattre!»

Président de la Société des cafetiers et restaurateurs genevois, Laurent Terlinchamp est atterré par une possible fermeture obligatoire des établissements à 19h. «Et pourquoi pas nous fermer à quatre heures de l’après-midi? Comment voulez-vous qu’on survive comme ça? Autant nous abattre tout de suite! Ma seule réponse c’est : ça suffit !». Pour le dirigeant, «toute une économie est en train de mourir. Imaginez que ça dure des années: à chaque fois qu’il y aura un poussée, ils vont tout fermer…. Il va falloir trouver une solution.»

Laurent Terlinchamp réclame un plan d’aide fédéral à la hauteur des besoins. Il juge parallèlement «scandaleux de laisser les cantons se débrouiller quand tout va bien en Suisse alémanique, et dès que ça va mal là-bas, de reprendre la main et tout fermer. Pourquoi on laisse une partie de la population crever? Ce n’est pas normal. Je ne sais pas quoi vous dire, j’ai juste envie de chialer.»

Cinéma fermés et aides supplémentaires

Parmi les autres restrictions mise en consultation, le Conseil fédéral entend garder les cinémas et les théâtres fermés, alors que Genève avaient prévu de les rouvrir prochainement, certes avec une jauge extrêmement basse de 50 spectateurs. Les magasins seraient aussi obligés de fermer à 19h, alors que le canton du bout du lac avait fixé un horaire à 20h le samedi.