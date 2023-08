Genève: un appartement 5-pièces se loue 2230 francs par mois

Les nouveaux locataires paient bien plus cher que ceux habitant depuis plus de quinze ans dans leur logement.

Si l’on considère la totalité des appartements en location occupés au bout du lac, le loyer mensuel moyen d’un quatre pièces est de 1584 francs, celui d’un cinq pièces de 1904 francs et celui d’un six-pièces de 2575 francs. Les nouveaux locataires, eux, paient bien plus cher. Entre mai 2022 et mai 2023, le loyer mensuel moyen d’un quatre pièces atteignait 1872 francs, celui d’un cinq pièces 2230 francs et celui d’un six-pièces 3212 francs.