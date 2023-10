Genève: Un abonnement pour rouler tout électrique

Les centrales de mobilité disposeraient d’un parc électrique. VQH

L’idée est simple: mettre au point un forfait mensuel qui permettrait à un ménage d’avoir accès à une flotte de véhicules électriques partagés – voiture, vélo ou encore vélo cargo - mais aussi à des abonnements aux transports publics ou encore à un espace de coworking. «Il s’agit de créer des centrales de mobilité dans chaque quartier de la Ville de Genève qui proposeraient une offre variée de véhicules électriques de toutes dimensions selon l’usage que souhaite en faire l’abonné», détaille Alain de Kalbermatten. Le conseiller municipal centriste vient de déposer un projet de délibération demandant au Conseil administratif une étude de faisabilité de telles centrales. Et, le cas échéant d’élaborer un cahier des charges ainsi qu’un appel d’offres. «Ces centrales seraient mises en concession et donc aux mains de privés ou de coopératives», complète-t-il.

Tout part d’une étude réalisée en 2023 sur mandat du Canton et baptisée «Locali». Objectif: déterminer l’intérêt de la population pour un système d’abonnement. Selon Antonin Calderon, économiste à Après, le réseau de l'économie sociale et solidaire et coordinateur de l’étude, il s’agissait de se pencher sur les questions suivantes: «Combien un service de ce type coûte-t-il? Quel serait le gain financier pour les usagers? En terme de créations d’emplois? De diminution des émissions carbone? Et est-ce que cela intéresse la population?»

Gain pour les ménages et pour l’environnement

Premier constat, le budget mobilité des ménages est de 607 francs par mois. «Il est sous-estimé car constitué de coûts dispersés tels que l’amortissement, le garage, l’assurance, le stationnement, la vignette, le carburant, etc.», détaille Antonin Calderon. Selon ses calculs, l’abonnement «Locali mobility» offrant donc l’accès à des véhicules électriques pourrait revenir à 305 francs par mois par ménage. Et à 605 francs si on ajoute l’accès à des espaces de coworking et aux transports publics. «Cela revient donc moins cher et donne accès à plus de types de véhicules et d’options de déplacements.»

S’ajoute le gain pour l’environnement. «Hors aviation, les émissions de CO₂ liées à la mobilité sont de 1,2 tonne par an et par habitant à Genève», indique Antonin Calderon. Selon des estimations qualifiées de «prudentes» par l’économiste, la mise en place de l’abonnement permettrait une diminution de ce chiffre de 0,5 tonne, voire de 0,93 – soit près de 80% de réduction – avec une hypothèse plus optimiste. Autre impact: la réduction de l’emprise de la voiture dans l’espace public. Enfin, le potentiel de créations d’emplois liés aux centrales de mobilité serait de 500 postes dans le canton.

A Saint-Antoine?

Quid du rôle de la ville dans tout ça? «Elle pourrait mettre à disposition des parkings et guichets dans l’espace public pour créer ces centrales, souligne Alain de Kalbermatten. Tel pourrait être le cas à Saint Antoine, dont la concession arrive à son terme en 2024. Aux Eaux-Vives, la centrale pourrait prendre place à Villereuse.» Et de citer l’exemple de la commune de Saint-Genis-Pouilly, en France voisine, qui vient de créer un pôle mobilité de ce type. Aux yeux du centriste, ces centrales pourraient être «une voie intermédiaire entre le tout bagnole et le tout mobilité douce; entre le libre choix du moyen de transport et le respect de l’environnement».