Genève: Un ado arrêté pour une série de feux à Vernier

L’enquête a été ouverte après plusieurs feux survenus au mois de juillet: celui de containers au chemin de l’Esplanade, ainsi que ceux de deux locaux à poubelles deux jours plus tard. Le quotidien genevois évoque également le spectaculaire incendie de l’école des Ranches, début juillet, et un feu de cartons devant une école de Meyrin, mi-août. Mais à ce stade, on ne sait pas sur quel site le jeune homme interpellé est suspecté d’avoir bouté le feu, ni s’il y a eu d’autres arrestations. Une perquisition a été menée à son domicile. Les investigations sont toujours en cours.