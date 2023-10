Genève: Un cadre des SIG condamné pour gestion déloyale 

L’homme a confondu cadre personnel et professionnel, ce qui lui a valu une condamnation par ordonnance pénale. Le 23 octobre dernier, un responsable d’unité aux Services industriels de Genève (SIG) a écopé d’une peine pécuniaire avec sursis et d’une amende de 6000 francs, pour gestion déloyale. Ce haut cadre a notamment fait exécuter des travaux à domicile par des collègues et il a utilisé des voitures de fonction conduites par des subordonnés, à des fins privées - pour aller chez son médecin, par exemple.