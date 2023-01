Accident de la route : Genève, un canton dangereux pour les piétons

Une carte de l’OFROU sur les accidents de la circulation montre qu’en 2021 Genève était le canton le plus dangereux pour les piétons. Mais dans un tiers des cas ils sont responsables.

Image prétexte Police cantonale de Genève

L’Office fédéral des routes (OFROU) a publié, mi-décembre, une carte interactive de la Suisse qui recense tous les accidents de la route ayant fait des blessés entre 2011 et 2021. Elle permet par exemple de voir combien d’accidents se sont produits pour 10’000 habitants dans les différents cantons. En 2021, Genève s’est révélé le canton le plus dangereux pour les piétons. Avec 2,7 accidents de la route impliquant des personnes à pied pour 10’000 habitants, il se positionne devant Zurich (2,5) et Nidwald (2,5).

Il y a deux ans, la police cantonale genevoise a recensé 145 accidents, dont 136 avec des dommages corporels (en 2020: 111 accidents, dont 108 avec dommages corporels; en 2019: 176, dont 169 avec dommages corporels). «C’est en légère baisse vis-à-vis d’une année dite ordinaire (hors Covid notamment)», précise Alexandre Brahier, porte-parole de la police du canton de Genève.

Et un constat s’impose: ces trois dernières années, les données dévoilent que «dans un tiers des accidents, les piétons sont responsables». «Leur faute principale étant de s’engager sans circonspection sur la chaussée. J’en profite pour rappeler que les conséquences sont souvent dramatiques, notamment du fait qu’aucune carrosserie ne les protège et que, dans la majorité des cas, la cinétique provoque de sérieuses séquelles. Quant aux autres usagers, le comportement (inattention, distance insuffisante, vitesse inadaptée) reste la cause principale [des accidents]», poursuit Alexandre Brahier.

Uri dangereux pour les cyclistes

C’est dans le canton d’Uri que se sont produits le plus grand nombre d’accidents impliquant des cyclistes (0,89 pour 10’000 habitants). Le canton alémanique arrive également en tête pour les accidents avec des motos et des scooters (12,1).

Urs Gerhard, psychologue de la circulation, note que la plupart des accidents impliquant des vélos et des motos se produisent dans des zones plutôt rurales. Une réalité qui ne le surprend pas. «On voit beaucoup de cyclomoteurs à la campagne, leur nombre élevé augmente à lui seul le risque d’accidents. S’ajoute à cela le fait qu’un nombre incroyable de cyclistes roulent sans lumière, ce qui est plus dangereux sur une route de campagne mal éclairée qu’en ville», déclare-t-il.

Le vendredi, un jour dangereux

Différents diagrammes accompagnent la carte interactive de l’OFROU. Ils montrent notamment que le vendredi est le jour le plus dangereux de la semaine avec 2839 accidents enregistrés en 2021. Viennent ensuite le jeudi (2691 accidents) et le mercredi (2637).

Accidents de la route en Suisse/OFROU (Capture d’écran)

«Le vendredi est le jour le plus chargé. De plus, les gens sont stressés par le travail et veulent rentrer chez eux le plus rapidement possible. Il y a alors des embouteillages à cause de la circulation, ce qui ajoute au stress. C’est ainsi qu’il y a beaucoup d’accidents», conclut Urs Gerhard.