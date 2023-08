Genève: Un élu a farfouillé sans droit dans les fichiers de la justice

Bisbilles au PLR en toile de fond

Des dissensions au sein de la section locale du PLR constituent la toile de fond de cette affaire. Le parti a exclu de ses rangs une conseillère municipale: il l’accusait d’avoir incité un tiers à publier sur un site satirique un texte diffamant clairement les conseillers administratifs. L’élue l’a toujours contesté, et a déposé plainte. Elle suspecte les membres PLR de l’exécutif d’avoir tiré prétexte de l’épisode pour l’évincer, en raison de divergences de points de vue, notamment en matière d’aménagement et de protection du patrimoine. Elle a finalement retiré sa plainte, refroidie par une procédure qui s’annonçait longue et coûteuse. «J’ai réalisé que bien que ma plainte soit tout à fait fondée, cela allait non seulement me coûter cher mais aussi aux habitants de la commune, a-t-elle dit. «L’exécutif avait tout loisir de poursuivre puisque son avocat est payé très vraisemblablement par l’argent du contribuable.»