Grosse mobilisation pour un incendie à Meyrin, vendredi peu avant minuit. Il s’est déclaré dans un immeuble de cinq étages situé au 58, rue de la Prulay, non loin du Jardin botanique alpin. Le feu a pris dans un appartement du 4e étage. Les pompiers ont reçu quatre appels à la centrale, dont le premier à 23h58, indique le capitaine Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS).

Parti à 0h02 de la caserne des Asters, à la Servette, le premier camion est arrivé sur place sept minutes après. « À notre arrivée, l’appartement s’était entièrement embrasé», relate le porte-parole. Les locataires, une famille de quatre personnes dont deux enfants, avaient déjà évacué les lieux. L’incendie a été mis sous contrôle à 0h30 à l’aide d’une lance. Le feu serait parti d'une chambre, selon les premiers éléments. Le sinistre a entraîné de forts dégagements de fumée.

Logement détruit, famille relogée

Au total, quinze habitants ont été accueillis au nid de blessés. Parmi eux, deux personnes, incommodées par la fumée, ont été transportées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un contrôle. Il s’agit d’un des habitants du logement touché et d’une voisine directe. L'appartement a été complètement détruit. La famille a été prise en charge pour un relogement par la Protection civile de la Ville de Meyrin.

L'intervention du SIS s'est terminée à 2h37. L’incendie a mobilisé 30 pompiers, dont 20 professionnels et 10 volontaires de Meyrin, venus avec sept engins, dont une ambulance. Deux autres ambulances du 144 étaient également présentes, ainsi que la police cantonale genevoise. En cette période de Fêtes, avec les bougies, couronnes ou sapins, Nicolas Millot souligne: «Il ne faut jamais hésiter à signaler au 118 les odeurs, fumées ou feux suspects.»