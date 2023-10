Genève: Un feu «virulent» ravage un magasin au centre des Pâquis

Un incendie a complètement détruit un magasin d’alimentation, situé à la rue des Pâquis, mercredi. Le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) a été alerté à 15h57, et a dépêché plusieurs véhicules sur place. «Le feu était virulent et a détruit la moitié de la surface du commerce de 100 m², relate le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, commandant adjoint du SIS. La suie a fait le reste.» Les pompiers ont lutté contre les flammes à l’aide d’une lance. Un hôtel situé à côté de l’enseigne a été évacué: «L’alarme s’est déclenchée et les occupants sont sortis d’eux-mêmes», poursuit l’officier. Vers 16h30, le sinistre était sous contrôle et les travaux de dégarnissage étaient en cours.