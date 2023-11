Genève: Un grave accident sème le chaos au centre-ville

«Il y a plein de voitures de police. Les Pâquis sont envahis de véhicules qui ne savent plus où aller», raconte un témoin face au chaos qui règne, ce mardi soir, au centre-ville de Genève. Un accident entre le pont du Mont-Blanc et le quai des Bergues en est la cause, selon la police. Son porte-parole Henny Martinoni indique que le pont du Mont-Blanc est actuellement fermé dans le sens rive droite vers la rive gauche. «L’accident s'est produit vers 19h15. Sont impliqués une voiture et un piéton. Le pronostic vital de ce dernier est engagé.»