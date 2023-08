Genève: Un homme se noie à Port-Choiseul

Un homme de 47 ans s’est noyé jeudi soir à Port-Choiseul, à Versoix, informe la «Tribune de Genève». La police, la brigade du lac, le Service d’incendie et de secours (SIS) et une ambulance sont intervenus mais le quadragénaire n’a pas pu être réanimé. Le quotidien indique que les circonstances du drame ne sont pas connues pour l’heure et qu’une enquête sera menée. Il s’agit de la sixième noyade dans le canton depuis le début de l’année. Tandis qu’en 2022, la Suisse avait enregistré le triste record de 63 noyades.