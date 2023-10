Genève: Un hôtel converti en accueil d’urgence ouvre ses portes

Début 2023, la Fondation Wilsdorf, propriétaire de Rolex, avait acheté l'hôtel de la Cour des Augustins, et en avait fait don au Collectif d’associations pour l’urgence sociale.

Les bénéficiaires logent dans des appartements communautaires qui accueillent entre 4 et 5 personnes. Les chambres sont mises à disposition pour 60 jours.

Ce nouveau lieu d’accueil, ouvert toute l’année, propose 22 places pour les hommes seuls, 9 pour les femmes seules et une chambre d’urgence.

Un hôtel quatre étoiles transformé en accueil d’urgence en plein cœur de Genève. Cette annonce faite au mois de février par le Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CausE) est devenue réalité. À cette époque, l’association s’était vu remettre les clés de l’établissement La Cour des Augustins et de son annexe par la Fondation Hans Wilsdorf, mécène et propriétaire de Rolex. Celle-ci avait acheté les lieux pour 32,5 millions de francs, avant d’en faire don pour venir en aide aux personnes sans-abri.