Genève: incendie au cinéma Le Plaza

Une épaisse fumée noire et une odeur de brûlé ont réveillé une habitante du quartier des Pâquis, samedi matin. «Ça sent extrêmement fort depuis 5h. À un moment donné, la rue était toute enfumée. C’était le brouillard.»

En cause, un incendie qui a pris sous la toiture du cinéma Le Plaza, lieu historique genevois. La structure, en aluminium, a été complètement détruite. «Le bâtiment est instable suite au feu et aux travaux. Cela complexifie la progression des pompiers pour éteindre l'incendie», explique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Plus de 60 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SIS avec 15 engins (dont 2 ambulances) ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer. Les rues adjacentes, dont celle du Cendrier, ont été bouclées. Celle de Chantepoulet est restée ouverte.