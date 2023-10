Genève: Un jeune de 16 ans saute du pont et atterrit aux HUG

L’objectif était sans doute de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Le résultat aura été tout autre. Samedi, en début d’après-midi, un jeune homme de 16 ans a sauté dans le Rhône (dont la température est de 19,5 degrés et le débit de 100 m3) depuis le pont de la Jonction, haut de 27m. Filmé alors qu’il tentait d’effectuer de périlleuses figures, il a fait un plateau. «En arrivant dans l’eau, l’impact du choc a provoqué des légères blessures», précise le premier - lieutenant, Nicolas Millot, officier de la communication et des relations publiques du Service d’Incendie et de Secours (SIS).

Suite à cette mauvaise réception, la victime a été ramenée en rive droite par des amis et des passants. Le SIS est quant à lui intervenu à 12h56. Nicolas Millot poursuit: «Nous avons engagé des moyens du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux) et notre bateau, afin d’acheminer la victime dans les meilleures conditions vers l’ambulance.» Le jeune homme a été conduit aux HUG. Son pronostic vital n’est pas engagé. «La diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux encourage probablement ce type de saut et nous profitons de rappeler qu’il est extrêmement dangereux d’effectuer cette action», conclut le SIS.