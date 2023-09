Un kebab genevois paie très cher une viande qu'il croyait suisse

Société suisse et plaques genevoises

«Mon client a acheté la viande au prix du marché à une société suisse, utilisant un véhicule à plaques genevoises et présentant des factures impeccables», affirme son avocat Me Fabrice Coluccia. Mais en janvier 2019, le fournisseur se fait pincer à la douane de Mon-Idée (Thônex/GE) avec un fourgon plein de viande. Les enquêteurs retrouvent la liste des acheteurs. Ils se rendent dans le restaurant dont le patron, un homme âgé qui parle mal français, collabore. Il donne quantités, dates, factures et, gros hic, un certificat halal. «Cet abattage étant interdit en Suisse, les douanes ont conclu qu’il savait que la viande venait de l’étranger, expose Me Coluccia. Or, il n’a jamais acheté halal, ses factures des vingt dernières années l’attestent.»