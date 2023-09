Plus d'un kilo et demi d’herbe saisi dans un car international

Un contrôle douanier a permis de découvrir et saisir plus de 1,5 kilo de marijuana dans un bus, à la frontière de Thônex-Vallard. Mercredi passé, à l’occasion d’une opération commune des douanes suisses et françaises, un car en provenance de Barcelone et à destination de Varsovie a été inspecté. Lors de la fouille, le chien Speed des Douanes françaises s’est arrêté à la hauteur d’un sac à dos déposé sur l’avant-dernière rangée de sièges, avec assis derrière, un ressortissant polonais de 59 ans, relate dans un communiqué Donatella Del Vecchio, porte-parole de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).