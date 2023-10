Genève: Un match de football entre élus dégénère

En politique, les invectives sont monnaie courante dans les hémicycles ou lors de débats. Visiblement, certains politiciens se frittent aussi sur les pelouses de football. Dimanche dernier à Carouge, lors du Tournoi des élus, le match entre l’équipe du Grand Conseil et celle du Conseil municipal carougeois est parti en vrille. La justice pourrait être saisie.

Un lourd passif

Selon Stéphane Barthassat, joueur de la formation sarde, l’équipe des députés, «qui compte toujours passablement de jeunes, gagne souvent. Mais cette fois, elle n’y arrivait pas et la tension est montée.» Dans ce tournoi qui accueille aussi d’anciens élus, «un de mes adversaires a fait faute sur moi. Puis il m’a traité de race de m… et de fils de p…» Ce ne serait pas tout. «Il a ensuite fait un geste provocateur de la tête vers moi, avant de me cracher dessus», assure l’ex-conseiller municipal de Carouge (Le Centre).