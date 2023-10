Genève: Un millier de manifestants crient leur soutien à Gaza

Adel Mejri remercie les autorités d’avoir autorisé le rassemblement. «C’est ça la liberté d’expression.» Et il en appelle au Conseil fédéral: «Ne faites pas cette gaffe, ne mettez pas le Hamas sur la liste des terroristes.» Hani Ramadan, directeur du centre islamique de Genève, prend aussi la parole. Il juge que «les premiers responsables sont les colonisateurs et les agresseurs, pas les colonisés et les agressés.» L’enregistrement d’un homme parlant depuis Gaza est diffusé. «C’est un mensonge de dire que l’histoire a commencé le 7 octobre. Elle a commencé avec l’apartheid.» Dans la foule, un homme se navre de la situation: «Voilà ce qui arrive lorsque l’on n’a plus rien à perdre…».