Genève: Un poinçon numérique pour contrer les faussaires

La haute-horlogerie, le monde de la mode, celui des arts ou encore le secteur de l’aéronautique: autant d’acteurs qui lorgnent avec insistance sur la récente création d’un spin-off de l’Université de Genève (une société liée à l’alma mater) et de son partenaire français. Ensemble, ils ont présenté en privé, jeudi, un poinçon numérique, sorte de minuscule QR code apposé sur le boîtier d’une montre, par exemple. Scanné par un smartphone, via une application gratuite dédiée, une forme géométrique composée de 121 points ouvre l’accès à «une infinité d’informations, éclaire le Dr. Jorge Cors, directeur de la société genevoise Phasis. En clair, on dote les objets d’une mémoire.»

«Le poinçon ultime»

La lutte contre les contrefaçons est au cœur du procédé, mais pas que. Ce QR code, breveté, mène à «une base de données inviolable, qui permet de vérifier la traçabilité d’un bijou, par exemple. On y trouvera aussi son certificat d’authenticité. Pour une pièce de machine, on peut imaginer un mode d’emploi, des tutos en vidéo et la facture d’achat. Pour un tableau, un historique du peintre, pourquoi pas?», liste le scientifique. Le concept du poinçon numérique n’est pas nouveau. Mais celui créé par l’entreprise genevoise et son partenaire Ocode, à Nantes (F), va beaucoup plus loin, selon ses créateurs: «C’est le poinçon ultime! La masse de données potentiellement disponibles est sans commune mesure avec ce qui existe déjà, et notre dispositif est ultra sécurisé via la blockchain.» De quoi susciter le vif intérêt de plusieurs secteurs d’activité.