Genève: Un rapport «sévère» égratigne la Ville de Meyrin

Cinq responsables en trois ans

Dans cette ville de 26’000 habitants, où l’administration emploie 800 collaborateurs, la Cour a notamment relevé le manque de stabilité au sein des RH: en trois ans, le poste de responsable a vu défiler cinq personnes. La répartition des tâches pour la gouvernance du service entre le Conseil administratif et le secrétariat général «était peu claire» et cela a «complexifié les prises de décision et créé de nombreuses tensions.» Faute d’outils informatiques adéquats, la gestion du personnel est «fastidieuse, disparate et peu efficiente», selon le rapport.