Genève: Un rugbyman exclu à vie pour avoir frappé un arbitre

Alors qu’on loue généralement «l’esprit rugby» qui veut que les joueurs respectent sans broncher les décisions des arbitres, l’agression qui s’est produite fin septembre dans le canton de Genève, à l’issue d’un match de ligue nationale A entre Plan-les-Ouates et Avusy, vient écorner cette belle image. Un joueur s’en est pris physiquement à l’arbitre qui l’avait expulsé du terrain durant la rencontre, pour insultes répétées, rapporte la «Tribune de Genève». Alors que la fin de la partie avait été sifflée et que les joueurs se saluaient dans le calme, malgré le score sévère pour Avusy qui venait de perdre 34 à 3, l’homme est revenu sur la pelouse et a asséné un coup de pied «avec les crampons» dans les parties génitales du meneur de jeu, puis un «violent» coup de poing au visage.