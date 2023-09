Genève: une navette autonome dessert le site de Belle-Idée

En navette Simone! Dès jeudi et jusqu’au 30 novembre, les voyageurs pourront tester le service de navette autonome des Transports publics genevois (tpg) sur le site de Belle-Idée, à Thônex. Le véhicule automatisé sera à disposition des usagers les jeudis, de 10h à 14h. «Il n’y a pas d’arrêt fixe, précise François Mutter, porte-parole des tpg. Via l’application tpgFlex, vous pouvez indiquer l’heure et le lieu où vous souhaitez que la navette passe vous chercher.»