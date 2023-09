Genève: Un sexagénaire atteint d’Alzheimer porté disparu

La police a émis ce mercredi un avis de disparition concernant un sexagénaire atteint de la maladie d’Alzheimer. Fernando S., né le 7 février 1962 en Italie, a quitté son domicile du 53, rue de Lyon mardi 5 septembre, à 11h. Il était sans papier d’identité, sans argent et sans téléphone portable. Il fréquente habituellement les secteurs des Charmilles, de la gare Cornavin, du bord du Rhône, du quai du Seujet et de Plainpalais. Il comprend le français, parle italien, mais il a beaucoup de difficulté à s’exprimer et peut être désorienté, indiquent les forces de l’ordre.

Fernando S. mesure 180 cm, pèse 65 kg et est de corpulence normale. Ses cheveux sont gris courts et il a les yeux bruns. Il porte un pantalon beige, une chemise grise avec des lignes et des baskets bleues. Toute personne ayant vu cet homme est priée de contacter la police judiciaire au +41 22 427 75 10, ou le poste de police le plus proche.