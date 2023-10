Genève: Un syndicat suspecte une pizzeria d’avoir abusé des RHT

Le syndicat SIT soupçonne une pizzeria d’avoir pris ses aises avec les RHT, soit les aides versées par la Confédération pour payer les salaires des employés au chômage technique durant la pandémie de Covid. Il a écrit ce lundi à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) pour dénoncer la situation. Il représente une ex-employée, licenciée depuis (lire l’encadré). Celle-ci, durant dix-huit mois répartis entre mars 2020 et janvier 2022, n’a perçu que le 80% de son salaire, ses fiches de paie mentionnant une «diminution RHT» due à son absence contrainte d’activité. Or, cette femme affirme avoir sans cesse officié à 100%.

«Durant le Covid, notre travail n’a pas varié, assure Clara*. Le restaurant faisait entre quarante et cinquante pizzas à midi, et autant le soir. Il y avait aussi les pâtes, les salades. Nous fonctionnions avec trois plateformes de livraison. On peut d’ailleurs voir sur Google que les clients ont continué à mettre des commentaires.»

«On parle possiblement de 500’000 francs»

Julien Repond, secrétaire syndical au SIT, redoute donc que le restaurant, qui employait une dizaine de collaborateurs, ait «volé et l’Etat, et son personnel». Selon ses calculs, s’il a bien touché des RHT, il aurait reçu quelque 50’000 francs pour payer Clara. Alors que celle-ci, rémunérée à 80%, a perçu 10’000 francs de moins que ce qu’aurait dû lui valoir son travail à plein-temps. «Nous avons des preuves de la réalité de sa tâche.» Et d’extrapoler: si la dizaine d’employés a été traitée comme Clara, «on parle possiblement de 500’000 francs soutirés à l’Etat pour un commerce soi-disant fermé, et de 100’000 francs soustraits aux travailleurs».