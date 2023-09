Genève: Une auto grille un stop et s’enfuit après avoir créé le chaos 

La police genevoise est à la recherche d’une fuyarde. En août dernier, dans le quartier de Saint-Gervais, l’automobiliste qui conduisait un véhicule noir a grillé un stop, en arrivant sur la rue Rousseau. Une cycliste circulant sur la rue en question a dû effectuer une manœuvre d'évitement, afin de ne pas foncer dans la voiture. Ce faisant, elle a franchi un passage pour piétons et un heurt s'est produit entre la roue arrière de son vélo et le pied d'un piéton qui traversait. Suite au choc, le piéton est tombé, entrainant la personne qui l'accompagnait dans sa chute. L’un des deux piétons a dû être hospitalisé.

La police cherche à identifier la conductrice de l’auto, qui a quitté les lieux de l’accident avant l'arrivée des secours. Les témoins sont priés de s'annoncer à la Brigade routière et accidents (BRA) au n° + 41 22 427 64 50.