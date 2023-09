Genève: Une bâche de travaux prend feu au centre-ville

Le feu a pris sur une bâche et des joints.

Un feu sur un échafaudage au centre-ville a mobilisé les pompiers, ce mercredi. Le sinistre est survenu en fin de matinée, à la rue Robert-Céard, perpendiculaire à la rue du Rhône. Les sapeurs ont reçu un premier appel signalant un début de sinistre à 11h02, indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Quatre véhicules, dont une ambulance, et quinze pompiers ont été dépêchés sur place en trois minutes.

«Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que le feu avait pris sur une bâche de protection autour d’un échafaudage et sur des joints, dans le cadre de travaux d’étanchéité», explique le porte-parole du SIS. Un ouvrier qui avait tenté d’éteindre le sinistre par ses propres moyens, a été incommodé par la fumée et contrôlé sur place par les ambulanciers. Le feu a été éteint à 11h45, et les pompiers ont terminé leur intervention à 12h50.