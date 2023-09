Genève: Une bibliothèque d’objets dans deux nouveaux quartiers

Plus de 4000 objets

Basée sur le même principe qu’une bibliothèque de livres, La Manivelle permet d’emprunter plus de 4000 objets actuellement via un système d’abonnements (100 francs pour un an, ou 20 fr. pour un mois, avec réduction de moitié pour les petits budgets). La durée d’emprunt est d’une semaine en principe, mais «nous sommes flexibles selon les besoins». Dans les nouvelles antennes, de 150 à 200 objets, les plus courus, seront à disposition sur place, les autres pouvant être réservés sur le site de La Manivelle. Un service de livraison avec sept points-relais dans différentes communes est disponible (Meyrin, Vernier, Petit-Lancy, Plan-les-Ouates, Carouge, Thônex).

Objets pour les fêtes

Campagne de fonds

En vue de l’installation des deux nouvelles antennes, la coopérative à but non lucratif lance une campagne de levée de fonds participative jusqu’au 24 septembre. Divisée en deux volets, elle a pour but de récolter 40’000 francs pour assurer les tâches propres à l’ouverture des nouveaux lieux, et payer une partie du salaire du personnel à l’accueil, ainsi que 60’000 francs, en particulier pour assurer la mobilité entre les antennes, via l’acquisition de deux vélos cargo. Les donateurs pourront profiter d’abonnements, de cartes d’emprunt, de cours et de formations.

Première bibliothèque à objets de Suisse romande, La Manivelle compte aujourd’hui plus de 1000 utilisateurs réguliers. Il en existe désormais dans chaque canton romand et 23 au total en Suisse.