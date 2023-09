Genève: Une classe d’école primaire détruite par les flammes

«J’ai vu des monstres flammes sortir du bâtiment», décrit une automobiliste qui passait devant l’école primaire de la Tour, située au chemin du Pommier, au Grand-Saconnex, où un incendie s’est déclaré mardi. «Je suis arrivé juste avant la police et les pompiers, relate un habitant du quartier et ancien élève de l’école. On entendait les alarmes incendie depuis l’extérieur. Une seule classe semble avoir été touchée.»