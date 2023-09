Enveloppe de 20 millions pour les études d’agrandissement du MAH

Le projet d’agrandissement et de rénovation du Musée d’art et d’histoire a franchi une nouvelle étape. Le Conseil municipal de la Ville de Genève a validé mardi soir en séance plénière le crédit d’études de 19,9 millions proposé par le Conseil administratif en vue du lancement d’un concours international d’architecture. Les résultats sont attendus au printemps 2025, indique un communiqué de la Municipalité. Le projet prévoit notamment de réaménager le quartier et de l’arboriser.