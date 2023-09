Genève: Une fête de cinq jours autour de la rade à la mi-août

Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève chargée de la Sécurité et des Sports.

Cette fête se substituera au Feu Ô Lac, organisé durant quatre jours en mai. Plusieurs animations et concerts avaient été proposés sur les quais, avec en point d’orgue un grand spectacle de drones. La magistrate estime en revanche que les Fêtes de Genève sont bel et bien mortes, car générant trop de déficit et de nuisances. Elle espère éviter ces écueils, en concentrant la manifestation à venir sur cinq jours.