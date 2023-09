Genève: Une magistrate de Confignon sous enquête de l’Etat

Suspicion de «violation des devoirs de fonction et du secret professionnel». C’est pour cette raison que le Conseil d’Etat a annoncé ce mercredi avoir ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de l’une des conseillères administratives de Confignon, Elisabeth Uldry Frossard. Cette dernière, élue en 2020 sous la bannière de la formation «Demain Confignon», est en charge des dicastères de l’aménagement, de la mobilité et des transports, des finances et de l’administration, de l’état civil et de la sécurité.