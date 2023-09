Genève: Une maison pour les «jeunes» atteints d’Alzheimer

7700 en Suisse

Selon l’association Hemma qui mène ce projet, alors que la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence touche surtout les seniors, en Suisse, plus de 7700 hommes et femmes atteints ont moins de 65 ans, voire beaucoup moins. «Pour les personnes touchées et pour leur proches, les conséquences émotionnelles, psychologiques, psychosociales et financières sont particulièrement lourdes».

L’idée a germé il y a une dizaine d’années dans la tête de Mikaëla Halvarsson. «Lors d’expériences à domicile en tant que psychologue et musicothérapeute, j’étais souvent confrontée à des personnes plus jeunes. Tel cet homme de 39 ans, père de deux enfants de 8 et 10 ans.» Pour faire face aux difficultés qu’entraine la maladie dans la gestion du quotidien, la maison offre, selon les mots de la directrice, «une alternative entre le domicile et l’institutionnalisation. Il est possible d’y passer la journée, la nuit, le week-end ou la semaine. De venir juste boire un café ou de partager un moment sur place avec les proches. Le rez pourra par exemple accueillir des adolescents pour une boom!»