Genève: Une mineure frappée à Chêne-Bourg le soir d’Halloween

L‘appel a été lancé mercredi sur les réseaux sociaux: «Quelqu’un aurait-il été témoin d'une agression envers une mineure, hier soir, devant le Parc de l’Ancienne Mairie?». Renseignements pris auprès de la police genevoise, une «agression de mineur à mineur» a eu lieu à Chêne-Bourg, non loin de la place Graveson, (Thônex), théâtre de fréquents débordements, mardi, le soir d’Halloween, à 22h40.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux groupes composés de filles et de garçons se connaissent et fréquentent la même école. «Cette altercation ferait suite à un cas de harcèlement», indique un porte-parole. Il précise qu’il y a un antécédent, une main courante ayant déjà été déposée. «La mère de la victime nous a contactés mardi soir. Il lui a été conseillé de faire ausculter sa fille afin de procéder à des constats médicaux.» La jeune fille a reçu des coups et s’est fait tirer les cheveux. Les deux parties seront entendues prochainement.