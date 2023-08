Genève: Une nouvelle école à Pont-Rouge

Une nouvelle école primaire a ouvert ses portes dans le quartier de Pont-Rouge, à Lancy (GE), non loin de La Praille. Construit pour répondre au fort développement du secteur, le bâtiment scolaire a ouvert ses portes à la rentrée et accueilli 237 élèves de 1P à 8P. Rattachée à l'établissement En Sauvy, l’école reçoit les enfants du quartier, et ceux domiciliés sur la route du Grand-Lancy et à l’avenue Eugène-Lance. Il s’agit de la onzième école primaire de la commune.