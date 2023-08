Genève: Une pétition combat l’abattage de marronniers

Un peu plus de 260, c’est le nombre de signatures recueillies contre l'abattage de plusieurs dizaines d’arbres au Parc Lullin, à Genthod. La Tribune de Genève assure que le Canton, propriétaire de la parcelle, envisage de couper une cinquantaine de spécimens, dont une dizaine de grands marronniers. L’objectif selon l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) serait la protection de la biodiversité. D’après les explications données au maire Joël Schmulowitz, cité par le quotidien genevois, il faudrait les supprimer «parce qu’ils font de l’ombre à d’autres espèces indigènes».

De quoi faire bondir les pétitionnaires. «Le Parc Lullin est une réalité et ses arbres, grâce à leur grande taille et à leur feuillage fourni, apportent de l’ombre aux promeneurs et promeneuses en été. Les chênes qui les remplaceront en cas d’abattage ne seront pas équivalents en taille et en superficie avant de très nombreuses années», écrivent-ils. Et d’ajouter que seuls deux marronniers sont problématiques, au regard de la sécurité. L’OCAN tiendra une séance publique à Genthod, le 20 septembre, précise enfin la Tribune de Genève.