Genève: Une pétition pour évincer un imam de la grande mosquée

Durant ce prêche, l’imam avait estimé que les tremblements de terre et les inondations étaient des manifestations de la toute-puissance de Dieu à l’adresse des hommes: «Un réveil pour les insouciants, un avertissement pour les négligents». Il y voyait «des réprimandes, des rappels pour qu’ils retournent vers lui». Et d’estimer «dommage que certains se limitent à des explications naturelles» dans leurs analyses.

Selon la RTS, ces propos auraient heurté plusieurs Marocains et Libyens fréquentant le lieu de culte. Le média national rapporte qu’une solution provisoire a été trouvée en accord avec la direction de la mosquée: l’imam ne fera plus de prières durant un mois et demi. Une enquête de satisfaction a par ailleurs été lancée auprès de toutes les communautés fréquentant le lieu. Le prédicateur n’a pas souhaité commenter le fond de l’affaire, mais a précisé qu’il a lui-même décidé de se retirer et qu’il n’est pas engagé en tant qu’imam, mais officie en tant que remplaçant.