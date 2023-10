Genève: Une pétition pour fermer la douane de Fossard la nuit

Une quarantaine d’habitants de Fossard, à Thônex, réclament la fermeture de la petite douane du hameau durant la nuit et le week-end. Ainsi que le rapporte la « Tribune de Genève », ils se disent excédés par le bruit et la pollution générés par le trafic transfrontalier. Ils ont adressé une pétition au Grand Conseil, qui doit l’étudier cette semaine.

Cette pétition s’inscrit dans une problématique plus large. Au sud du canton, des feux dissuasifs ont été installés aux douanes de Soral, Sézegnin et Chancy, localités dont les habitants se plaignent depuis des années de la circulation. Et ce printemps, le canton a testé durant quatre mois la fermeture nocturne des douanes de la Renfile, à Jussy, et de Cara, à Presinge.