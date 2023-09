Genève: Une pétition veut effacer un P+R et un bout d’autoroute 

Prudence du côté de l’Etat

Le Département du territoire (DT) n’a pas souhaité réagir précisément aux exigences de la pétition, telles que la suppression du P+R de l’Etoile et celle envisagée du viaduc autoroutier. Il relève cependant que la route des Jeunes est «appelée à évoluer»; mais «il faut encore déterminer ce qui sera possible d’y faire». Une certitude: les modes de transport y seront diversifiés, selon l’Etat. Ce dernier ajoute qu’il faudra répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, en garantissant la qualité de vie des futurs résidents. Porte-parole du DT, Pauline de Salis précise que dans le secteur sud de la pénétrante, «où les activités artisanales seront importantes, les transports collectifs seront privilégiés. Dans la partie nord, avec des projets a priori plus complexes, les transports seront multimodaux.» De son côté, le Département des mobilités dit «se réjouir de prendre connaissance de cette pétition et d'en étudier les propositions, dans un esprit de dialogue».