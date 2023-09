Genève: Une piste cyclable avec une toiture photovoltaïque

L’installation est équipée de plus de 860 m² de panneaux solaires.

«Chaque m2 de panneaux solaires compte pour faire face à l’urgence climatique», a déclaré Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé du département du territoire (DT). Les Services industriels de Genève (SIG) et les autorités cantonales ont présenté lundi un nouveau type de piste cyclable, capable de produire de l’électricité avec l’énergie solaire. Alors que, dans le canton de Zoug, un projet de chemin pour vélos et piétons en 2021 consistait en des dalles photovoltaïques au lieu d’asphalte, l’installation genevoise est faite d’une toiture composée de 468 panneaux produisant de l’énergie sur deux faces. Située sur la route de Satigny, «Solar Horizon» couvre plus de 200 mètres de piste cyclable.