Genève: Une piste cyclable clandestine effacée par les autorités

Agissant de nuit, à l’aide de bombes de peinture jaune, les militants d’Extinction Rébellion ont ajouté en octobre, une nouvelle piste cyclable au réseau du canton. Cette fois, route de Saint-Georges. Comme le révèle «Le Courrier» , ladite piste a été effacée par les autorités. Pas de quoi décourager les activistes du climat. Dans un communiqué, l’association revendique cette opération, qui fait suite à deux actions semblables en février, à l’avenue du Pailly et au quai du Seujet.

Selon Joël Perret, porte-parole d’Extinction Rébellion Genève, l’endroit a été «minutieusement choisi». Il indique: «L’ajout de près de 200 mètres de bande était compatible avec les normes routières. Le lieu choisi est un lieu où les cyclistes sont en danger, et où des accidents peuvent fréquemment arriver.» Cité par «Le Courrier», le directeur de la communication du Département de la santé et des mobilités, Cédric Alber réplique: «Il n’est pas envisageable que chacun adapte le domaine public à sa manière, en réalisant notamment des marquages sauvages sur la chaussée.» Et ce, pour une question de sécurité.