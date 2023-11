Genève: Une PME paie des droits d’auteurs pour des autoradios 

227,20 francs, c’est le montant de la facture pour 2023 adressée par la coopérative des auteurs et des éditeurs de musique (Suisa) à une entreprise du Grand-Lancy. À la grande surprise de sa patronne, Ana Roch. «La première fois que j’ai reçu cette facture, soit l’an dernier, j’ai d’abord cru que c’était une publicité. Je l’ai jetée. Puis j’ai reçu un rappel…» Le document précise qu’il s’agit de «redevances de droits d’auteur» et que cela concerne la «communication publique d’émissions ainsi que l’utilisation de phonogrammes et vidéogrammes, notamment musique de fond ou d’ambiance». Or, rien de tel dans les bureaux de son entreprise… Même pas dans l’ascenseur ou sur un répondeur téléphonique.