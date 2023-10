Route près de l’aéroport bouclée à cause d’une valise suspecte

La présence d’une valise suspecte devant une station-service a entraîné la fermeture partielle de l’avenue Louis-Casaï, non loin de Cointrin, lundi. La police a été alertée vers 12h50, indique Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre. Le commerce a été évacué et l’avenue a été bouclée dans les deux sens entre le chemin Terroux et le chemin de Joinville. Les démineurs du Nedex sont intervenus et, après avoir ouvert le bagage, ont pu déterminer qu’il n’y avait rien à signaler. L’intervention de police s’est terminée aux alentours de 14h. La chaussée a été rouverte au trafic.