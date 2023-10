Genève: Une société exclue deux ans de tous les marchés publics 

L’entreprise sanctionnée est active dans la construction de piscines. Getty Images/iStockphoto

Deux ans d’exclusion des marchés publics et 30’000 francs d’amende: le Tribunal fédéral a définitivement condamné l’entreprise genevoise P&S Piscine & SPA pour diverses infractions aux usages de ses domaines d’activité. Dans un arrêt du 29 août publié mardi, il confirme ainsi les décisions successives de l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (Ocirt) et de la justice genevoise, respectivement rendues en juin 2022 et février 2023.

Longue liste d’écarts

Il est reproché à la société, principalement active dans la construction de piscines, d’avoir violé les usages de la métallurgie du bâtiment, du nettoyage et du gros œuvre. Dans ce dernier domaine, la liste des écarts est longue: non-respect de la durée annuelle du travail, de la compensation et du paiement des heures supplémentaires, du paiement de la pause, du droit aux vacances et de l’indemnisation des frais de déplacement.

P&S Piscine & SPA affirmait pour sa part ne pas être soumise aux usages du gros œuvre. En vain. La justice genevoise avait retenu que seule l’activité effective était pertinente. Or, il était établi l’entreprise avait effectué des travaux de coffrage et de terrassement; par ailleurs, plus du quart de son personnel était actif «de façon prépondérante» dans le domaine du gros œuvre entre juin 2019 et juin 2021. Les juges de Mon-Repos ont confirmé ce raisonnement.

L’avocat de la société interloqué

Me Fabrice Coluccia, qui représente P & S Piscine & SPA, se dit interloqué par cet arrêt du Tribunal Fédéral. Il estime que ce dernier fait une confusion entre le domaine de la construction au sens large et celui du gros œuvre. «Il est pourtant évident que l’installation d’une piscine ne répond pas à cette dernière définition.» Il souligne que l’entreprise est «la seule de Suisse, dans son domaine d’activité, à devoir appliquer les usages du gros œuvre», c’est-à-dire payer ses employés selon la convention collective (CCT) de la spécialité – «alors qu’au mieux, ils effectuent de la petite maçonnerie».

Le syndicat voudrait aller vite

Secrétaire syndical du SIT, Thierry Horner se félicite pour sa part de cette décision. Il relève que les exclusions des marchés publics ne surviennent «pas souvent» – et déplore par ailleurs qu’elles impliquent «une longue procédure», durant laquelle les sociétés suspectes peuvent continuer à travailler sans entraves. «Nous désirerions que lorsqu’il y a des cas crasses, elles soient exclues directement.»